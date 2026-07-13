СвЖД выплатила в региональные и местные бюджеты 7,1 млрд рублей налогов в I полугодии

Фото: пресс-служба СвЖД

В I полугодии (январь – июнь) 2026 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в региональные и местные бюджеты 7,1 млрд рублей налогов. Это на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. В том числе в бюджеты субъектов:

- в бюджет Свердловской области 3,1 млрд рублей;

- в бюджет Пермского края 1,4 млрд рублей;

- в бюджет Тюменской области 1,1 млрд рублей;

- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,3 млрд рублей;

- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).