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НовостиЗдоровье13 июля 2026 7:09

В Свердловской области пилонидальную кисту у детей начали лечить лазером

Свердловская детская больница внедрила новый метод лечения пилонидальной кисты
Никита ПРИХОДЬКО
Врачи провели уже свыше 10 успешных вмешательств с использованием новой технологии. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи провели уже свыше 10 успешных вмешательств с использованием новой технологии. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области региональная детская клиническая больница внедрила новый метод лечения пилонидальной кисты. Теперь вместо хирургического иссечения врачи начали использовать лазер.

- Энергия лазера буквально «выпаривает» патологические ткани и «запаивает» полость кисты. Этот способ позволяет уменьшить дискомфорт в послеоперационном периоде, ускоряет восстановление ребенка и его возвращение к привычной жизни, - рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Свердловские хирурги уже провели больше 10 успешных вмешательств с использованием новой технологии. Отмечается, что на текущий момент Областная ДКБ является единственным медучреждением в регионе, где проводят подобную операцию.

В Минздраве также пояснили, что пилонидальная киста, или киста копчика, встречается примерно у 26 из 100 000 человек. Первое время заболевание может протекать бессимптомно, в связи с чем существует риск воспалений.