В Екатеринбурге Toyota сбила подростка, переходившего дорогу на красный

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 11 июля в 10:36 произошло ДТП возле дома №18 на проспекте Космонавтов. Предварительно, водитель Toyota Fortuner двигался в сторону улицы Турбинная и сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

- Подросток пояснил, что начал переход, не убедившись в том, что зеленый сигнал светофора уже погас и загорелся красный. Родители подростка, в свою очередь, пояснили, что ежедневно проводят с ним беседы о правилах дорожного движения, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на проспекте Космонавтов. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Пострадавшего пешехода доставили в ДГКБ №9, где помощь ему сейчас оказывают врачи.

Водителем Toyota Fortuner оказался 51-летний мужчина, стаж которого составляет 11 лет. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.