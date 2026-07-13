Уральские металлурги получили существенный эффект от цифровизации

Эффект ЕВРАЗа от цифровых проектов и технологий ИИ превысил 23 млрд рублей. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Экономический эффект от внедрения цифровых проектов и технологий искусственного интеллекта в ЕВРАЗе, измеренный в показателе EBITDA, превысил 23 млрд рублей за 5 лет. Об этом вице-президент компании по информационным технологиям Артем Натрусов рассказал на XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026».

Он отметил, цифровая трансформация добилась значительных успехов именно благодаря ИИ – машинному обучению, оптимизаторам, математическим моделям и их интеграции с базовой автоматизацией, а также компьютерному зрению, которое используется для контроля качества и повышения безопасности.

Вице-президент ЕВРАЗа по ИТ Артем Натрусов представил на Иннопроме результаты внедрения цифровых сервисов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В 2025 году экономический эффект от внедрения цифровых проектов в ЕВРАЗе составил 3,6 млрд рублей. Например, ситуационно-аналитический центр на ЕВРАЗ НТМК круглосуточно мониторит работу более ста ключевых агрегатов, выявляя сбои на ранних стадиях. В колесобандажном цехе комбината смонтировано свыше 200 датчиков для удаленной диагностики оборудования, а цифровой подсказчик сталевара в конвертерном цехе анализирует более 100 параметров плавки и дает рекомендации по составу добавок.

- Наша задача – создать среду, где ИИ-агенты и люди работают в едином контуре, а генеративные модели помогают принимать решения быстрее и качественнее. Мы продолжим работу над повышением производительности труда и снижением рисков для сотрудников, а также будем активно внедрять большие языковые модели, ориентируя их на решение практических задач и развитие навыков работников, – отметил Артем Натрусов.