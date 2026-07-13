МЧС предупредило жителей Ирбитского района об угрозе новых подтоплений

Жителей Ирбитского района предупредили об угрозе новых подтоплений. Напомним, что сейчас на территории муниципалитета действует режим ЧС. Причиной этого стал паводок, вызванный обильными осадками, которые обрушились на Свердловскую область.
- На текущие сутки прогнозируется затопление 85 жилых домов в Ирбитском МО и 110 приусадебных участков (Ирбитский МО – 85, город Ирбит – 25), - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров, сейчас в зоне затопления находятся 249 придомовых территорий, включая 12 жилых домов, в 15 населенных пунктах. Сегодня утром, 13 июля, в администрации прошло заседание штаба.
- Рассказываю об изменениях. Из сел Горки, Стриганское и деревни Мостовая вода уходит. Река Ирбитка стоит на том же уровне. По прогнозам, вода идет в сторону Зайково. Готовимся и там, пункты временного размещения разворачиваются практически на каждой территории, - написал Алексей Никифоров в своих социальных сетях.
Сейчас продолжаются работы по сбросу воды и эвакуации жителей затопленных населенных пунктов, в частности села Килачевское и деревни Шарапова.