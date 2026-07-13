Циклон принесет в Свердловскую область холода и дожди

В Екатеринбурге до конца недели будут идти дожди Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области нынешняя неделя, согласно прогнозам, ожидается холодной и дождливой. Все дело в циклоне, который движется на регион с запада. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Уже в понедельник связанный с циклоном атмосферный фронт принесет осадки на юг и юго-запад региона. По юго-западу дожди наиболее значительные, с шансами на грозы. Присутствие циклона сохранится в регионе до выходных, - пояснил синоптик.

Так, в течение всей недели в Екатеринбурге будут идти дожди. Температура вплоть до выходных будет составлять +21 градус днем и +14..+16 – ночью. В субботу 18 июля немного похолодает до +20, а с воскресенья, наоборот, столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, встретит свердловчан теплом и отсутствием осадков. Так, в понедельник 20 июля в уральской столице ожидаются +25 градусов и облачная с прояснениями погода.