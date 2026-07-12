Омбудсмена Яну Лантратову ждут в Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Свердловской области ждут уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на осведомленный источник.
По словам инсайдера, это будет первый визит Яны Лантратовой в регион. Омбудсмен должна прибыть в Екатеринбург 13 июля. Планируются встречи с волонтерами, губернатором Свердловской области Денисом Паслером, а также с омбудсменом в регионе Татьяной Мерзляковой.
В середине мая текущего года Яна Лантратова на заседании Госдумы была избрана уполномоченным по правам человека в России. Она набрала 301 голос. До этого должность занимала Татьяна Москалькова, в апреле 2026 года истек ее второй срок на посту омбудсмена.
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