Уральский журналист, сделавший предложение на прямой линии Путина, женился

Кирилл Бажанов и его девушка Ольга официально женаты. Фото: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который прославился на всю страну во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным», женился.

В минувшем декабре молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке. Кирилл Бажанов рискнул позвать замуж свою любимую прямо во время прямой линии президента России. Главу государства уральский журналист пригласил в качестве гостя на будущую свадьбу.

12 июля стало известно, что Кирилл Бажанов и его любимая официально стали мужем и женой. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

- Сегодня с радостью выполнил указание Президента. Помните, как на «Итогах года с Владимиром Путиным» екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной? Сегодня возлюбленная Оля стала его счастливой супругой. Рад был совершить венчание Кирилла и Ольги. Мира и благополучия молодой семье, будьте счастливы! – сообщил митрополит в своем официальном Telegram-канале.

На «Итоги года с Владимиром Путиным» Кирилл Бажанов приехал в нарядном костюме. Он был с красной бабочкой и бутоньеркой, а в руках у него был плакат с фразой «Хочу жениться». Вопрос журналиста президенту касался платежей по ипотеке.

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