Проектом екатеринбургского метрополитена займется московская компания

Ранее компания занималась строительством московского метрополитена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проектированием двух веток метро займется московская компания «Ингеоком». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Компания стала победителем тендера на подготовку проекта строительства екатеринбургского метрополитена. «Ингеоком» должна будет предложить варианты продления действующей ветки и строительства новой линии в один из районов. Затем будет выбираться наиболее подходящий проект.

Контракт со столичной организацией заключат в течение нескольких недель, уточнили в мэрии. К весне следующего года проект строительства метро должен быть готов.

Известно, что «Ингеоком» занималась строительством участка линии московского метрополитена, ведущего к деловому центру «Москва-Сити».

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