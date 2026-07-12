После гибели девочки в ДТП с мусоровозом на Урале возбуждено уголовное дело

Девочка упала с велосипеда, мусоровоз наехал на нее. Фото: ГАИ

После гибели девочки в Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело. Смертельное ДТП произошло 12 июля на улице Лисогорской.

Четырехлетняя девочка каталась на велосипеде по проезжей части, родителей рядом с ней не было. В это время по дороге двигался мусоровоз «КамАЗ», за рулем был 55-летний мужчина. В какой-то момент ребенок упал с велосипеда на дорогу, подняться девочка не успела.

Мусоровоз наехал на нее передними колесами. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 238, 264 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи провели осмотр места происшествия. Доппрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы. По итогам расследования будет дана надлежащая правовая оценка.

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