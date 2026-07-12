ЛДПР утвердила кандидатов на выборы в Заксобрание Свердловской области

Выборы пройдут в сентябре Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На региональной конференции свердловского отделения ЛДПР утвердили список кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание области. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на корреспондента.

По единому избирательному округу от партии выдвинуты федеральный лидер Леонид Слуцкий, предприниматель Андрей Бургарт и участник спецоперации Владимир Кузнецов. Руководитель регионального отделения Александр Каптюг будет баллотироваться по Асбестовской территориальной группе и соответствующему одномандатному округу.

На конференции также обнародовали полный перечень кандидатов по 25 территориальным группам и 25 одномандатным округам. Решение по всем кандидатурам приняли путем тайного голосования.

Ранее своих претендентов в областной парламент уже определили «Единая Россия», «Новые люди» и КПРФ. Конференция регионального отделения «Справедливой России» запланирована на 18 июля, пишет ЕАН.

Выборы депутатов Заксобрания Свердловской области состоятся с 18 по 20 сентября, в один день с выборами в Госдуму нового созыва.

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