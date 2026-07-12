В Свердловской области два десятка домов остаются затопленными

Более 20-ти домов подтопило из-за паводка. Фото: нейросеть

В Свердловской области по-прежнему сохраняется сложная паводковая ситуация из-за частых и сильных дождей. Как сообщают в пресс-службе МЧС Свердловской области, часть жилых домов остаются затопленными.

- За минувшие сутки от паводковых вод освободились 17 жилых домов и 13 приусадебных участков в пяти населенных пунктах. В то же время в 25-ти населенных пунктах произошло подтопление 35 жилых домов, 242 приусадебных участков и 1 низководного моста, - рассказали спасатели.

По информации на 12 июля, в 17-ти муниципальных образованиях региона в зоне подтопления находятся 23 частных жилых дома, а также 648 приусадебных участков. Кроме того, затопило девять низководных мостов и один участок трассы.

В пункте временного размещения в Ирбите в настоящий момент находятся 28 человек, из них 11 детей.

Напомним, 11 и 12 июля участок Тюменского тракта перекрыли для всех видов транспорта из-за подтопления. Ограничения введены в Талицком районе, объезд возможен через Камышлов и Ирбит.

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