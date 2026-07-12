В Свердловской области ввели новые ограничения на Тюменском тракте

На месте дежурят сотрудники ГАИ. Фото: ГАИ Свердловской области

На Тюменском тракте в Свердловской области 12 июля ввели новые ограничения для транспорта из-за подтопления. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

- Ограничено движение на участке с 195-го по 206-й километр федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» в Талицком районе. Проезд закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях, - сообщили в ГАИ.

Со стороны Тюмени экипажи ДПС направляют автомобили через Ирбит. Проехать через Байкалово не получится. Также объехать закрытый участок можно через город Камышлов.

На месте инцидента дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. На данный момент неизвестно, как долго проезд по данному участку будет недоступен.

Напомним, 11 июля ввели первые ограничение движения на 196-м километре Тюменского тракта. Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

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