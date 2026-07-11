Председатель СКР потребовал доклад о расследовании убийства екатеринбурженки

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства екатеринбурженки Тамары Грибановой. Пенсионерку убили 26 апреля 2025 года на станции «Чапаевская». Известно, что 63-летнюю женщину зарезали, а ее золотая цепочка пропала.
– От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. До настоящего времени фигурант не установлен и к ответственности не привлечен, – отмечают в СК России.
Видео: Центральное МСУТ СКР
По данным «КП-Екатеринбург», в 2026 году уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» было приостановлено. Позже родные Тамары Грибановой обращались в приемную Генерального прокурора России Александра Гуцана.
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