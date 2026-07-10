Серовский тракт подтопило из-за сильных дождей

Автомобилистов предупредили об ограничениях движения на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области из-за сильных дождей подтопило трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Причиной всему стали сильные дожди, обрушившиеся на регион.

Так, на прямом направлении подтоплены участки с 62-го по 64-й километр и 52-й километр, а на обратном – с 289-го по 291-й километр и с 294-го по 296-й километр.

- В настоящее время движение транспорта на этих участках затруднено. Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации. Через СМС-рассылку оповещено более 3,6 миллиона абонентов, - пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей о введении временных ограничений движения.

Так, на 29-м километре, где разворот на монастырь, автоинспекторы организовали перенаправление транспорта. Водителям, двигающимся в сторону Невьянска, нужно будет повернуть на дорогу «Обход Верхней Пышмы» через поселок Балтым и выйти на трассу Верхняя Пышма – Невьянск.

- Транспорт, следующий в Таватуй, Селен и Мурзинку, пропускаются в прямом направлении. На обратном направлении трассы в Невьянском районе, в сторону Екатеринбурга, на участке с 292-го по 306-й километр организован пропуск транспорта по встречной полосе, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что на участке установили знаки «Реверсивное движение». Сейчас экипажи ДПС регулируют движение транспорта.