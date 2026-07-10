Екатеринбуржец, сбитый на «зебре», добился суда после обращения к Генпрокурору

Мужчина добился возбуждения уголовного дела после обращения к Генпрокурору. Фото: Генпрокуратура РФ

Житель Екатеринбурга – 61-летний Александр Фионин – обратился к Генпрокурору, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту ДТП, в котором он получил серьезные травмы. Инцидент произошел 1 марта 2025 года.

- Он переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель легкового автомобиля Ольга Кирьянова нарушила ПДД, допустив на него наезд. Заключением эксперта подтверждено, что причиненные пешеходу телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако следственные органы неоднократно отказывали мужчине в возбуждении уголовного дела. После обращения к Генпрокурору Александру Гуцану, екатеринбуржцу удалось добиться начала процесса.

- В кратчайшие сроки уголовное дело должно быть расследовано и виновные лица привлечены к ответственности, - поручил Александр Гуцан.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас его рассматривают в Ленинском районном суде.