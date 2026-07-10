В Свердловской области больше 26 тысяч родителей получили ежегодную выплату

Средний размер выплаты составил 32 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области родители, воспитывающие двух и более детей, а также имеющие средний доход не более 1,5 прожиточных минимумов, получили 809 миллионов рублей в качестве ежегодных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

- Более 26 тысяч родителей уже получили ежегодную семейную выплату. Размер определяют с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу и образованию. Это позволяет назначать средства в более высоком размере, - пояснили в отделении СФР.

Так, средний размер выплаты составил 32 тысячи рублей.

Отмечается, что подать заявление на ее получение могут оба родителя по отдельности, если каждый из них в прошлом году официально работал и уплачивал НДФЛ. Прием заявлений будет идти до 1 октября 2026 года.