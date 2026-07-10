Суд поставил точку в деле экс-полицейского, вымогавшего взятку у екатеринбуржца

Экс-полицейского приговорили к 9 годам колонии строгого режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему старшему инспектору ДПС ГИБДД Фариту Агзамову. В мае 2024 года он и его напарник, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело, получили от водителя Renault Logan взятку в размере 30 тысяч рублей.

- Агзамов и его напарник несли службу на посту в Чкаловском районе города. Около остановки «Зеленый Бор» инспекторы остановили автомобиль под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Однако вместо того, чтобы провести освидетельствование и составить протокол, автоинспекторы потребовали с мужчины 30 тысяч рублей, что равняется сумме штрафа за пьяное вождение. Инспекторы заверили, что за эти деньги они не будут привлекать водителя к ответственности.

Мужчина согласился. На месте он отдал полицейским 10 тысяч рублей, а остальные 20 – передал позже в тот же день, сняв их со своего счета. Однако водитель не просто передал автоинспекторам купюры – он их предварительно сфотографировал. Кроме того, он записал разговор, в ходе которого с него требовали взятку.

- Позднее купюры с фотографий водителя были изъяты у Агзамова. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и от дачи показаний отказался, - отметили в облсуде.

Фарита Агзамова признали виновным по пунктам «а» и «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством».

В качестве наказания ему назначили 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания старшего лейтенанта и запретили занимать должности в госорганах на 3 года. Сумма взятки была конфискована в доход государства.

Адвокат Агзамова пытался обжаловать приговор, однако решение суда оставили без изменений.