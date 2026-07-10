В Екатеринбурге воспитанники частного детсада заболели энтеровирусной инфекцией

Роспотребнадзор направил материалы проверки в суд для приостановки деятельности детского сада Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после заболевания воспитанников частного детского сада «Премьер» энтеровирусной инфекцией. После проверки в учреждении выявлено множество нарушений.

Так, в детском саду нарушаются требования к ежедневному утреннему приему детей, а дезинфицирующие растворы готовятся не правильно. Выявлены нарушения и в хранении уборочного инвентаря и продуктов.

– Нарушаются требования к планировке помещений – не обеспечена возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы, в помещении групповой ячейки старшей группы помещение буфетной является проходным, – сообщили в ведомстве.

На складах на кухне нет холодильника, а в пищеблоке не обеспечивают условия, исключающие загрязнение продуктов. Также у сотрудников отсутствуют медкнижки и документы, подтверждающие медосмотры. Кроме того, в детсаду не предоставили информацию об эксплуатации бассейна.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности детского сада, материалы переданы в Академический районный суд Екатеринбурга.