Уральский банк вручил награды победительницам конкурса «Женщины-лидеры Урала»

Фото: пресс-службы УБРиР

Накануне в рамках XVI Международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась церемония награждения победительниц VI конкурса «Женщины-лидеры Урала». Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил одним из партнеров проекта. 9 июля организаторы раскрыли имена победительниц в номинациях, представляющих самые разные сферы (наука, образование, бизнес, промышленность, строительство). Представительницы Уральского банка реконструкции и развития вручили награды в двух номинациях.

Директор ООО “Центр Налогового Консультирования «ЕКББУХ.РУ»” Юлия Корепанова победила в номинации «Женщины-лидеры в финансах и бухгалтерском учете».

- Финансы — это нервная система компании, а бухучет — это ее совесть. Сегодня мы благодарим женщину, которая каждый день превращает цифры в стратегию, а баланс — в уверенность. Ваша скрупулезность, мудрость и умение держать удар там, где счет идет на миллионы, заслуживают самых громких аплодисментов. Вы — опора для бизнеса, его надежный тыл, — отметила директор департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына.

Фото: пресс-службы УБРиР

В номинации «Информационные технологии» лучшей признана директор маркетингового агентства М360 Алёна Литвинова.

- В УБРиР мы знаем, что цифровизация — это будущее. И как приятно, что это будущее на Урале создается в том числе руками и талантом прекрасных женщин, — отметила Любовь Торопицына.

Региональный конкурс «Женщины-лидеры Урала» проходит при поддержке партия «Единая Россия» и Общественной палаты Свердловской области. Организатор конкурса - Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области. Награды присваиваются за достижения в социально-экономическом развитии региона и реализацию значимых общественных и бизнес-проектов.