Екатеринбург установит побратимские отношения с городом Самаринда

У Екатеринбурга появится город-побратим в Индонезии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург и индонезийский городов Самаринда могут связать побратимские отношения. Соглашение о соответствующем намерении стороны заключили, о чем глава уральской столицы Алексей Орлов сообщил изданию «ФедералПресс».

По словам градоначальника, Самаринда сегодня является промышленным центром Индонезии, которая, в свою очередь, стала одной из самых крупных экономик Юго-Восточной Азии.

- Важным представляется подписание документа с промышленным центром этой страны, - подчеркнул Алексей Орлов.

Побратимские отношения города установят в течение год, после чего начнут сотрудничество в сферах торговли, промышленности, обмена кадрами, культуры, туризма и экологии.

В Екатеринбурге сегодня проживает более 1,5 миллиона человек, в Самаринде - более 800 тысяч человек.