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НовостиПроисшествия10 июля 2026 6:37

Суд аннулировал свердловчанке четыре кредита, которые на нее взяли мошенники

Суд признал недействительными четыре кредита, которые оформили хакеры
Екатерина ГАПОН
Суд признал все четыре договора с микрофинансовыми организациями незаключенными

Суд признал все четыре договора с микрофинансовыми организациями незаключенными

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Карпинский городской суд признал незаключенными четыре договора займа, которые на нее оформили мошенники. Установлено, что в ночь с 6 на 7 января кто-то оформил на имя женщины четыре микрозайма на сумму более 30 тысяч рублей с процентной ставкой 292% годовых.

Документ был подписан электронной подписью через код подвтерждения, который пришел на номер пострадавшей. Деньги пришли на банковский счет женщины, однако через несколько минут их перевели на другие счета.

– Идентификация клиента проводилась через учетную запись женщины на портале «Госуслуги». При этом все операции по входу в личные кабинеты МФО, банка и портала осуществлялись с IP-адреса, зарегистрированного в Москве, тогда как сама женщина находилась в Карпинске, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд пришел к выводу, что данные женщины были использованы без ее ведома и признал все четыре договора незаключенными. В пользу пострадавшей взыскали 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и штраф 1,5 тысячи рублей с каждой микрофинансовой организации.