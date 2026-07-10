Фото: Алина Шешеня

Через месяц Екатеринбургу исполнится 303 года. Как всегда, нас ждет празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра и до вечера. Однако в этот раз главные торжества состоятся не в привычную третью субботу августа, а в первую. Такое решение было принято на заседании Екатеринбургской городской Думы, после того, как мэр Алексей Орлов направил депутатам письмо с обращениями от горожан, высказывавшихся за перенос празднования.

- В этом году День города будет отмечаться 1 августа, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Дата выбрана не случайно. 1 августа 1723 года в Екатеринбург по распоряжению Георга Вильгельма де Геннина была переведена региональная горнозаводская администрация с Уктусского завода.

Это событие 303 года назад фактически закрепило за Екатеринбургом статус центра управления горнозаводским Уралом. Отметим, что историческим днем рождения города принято считать 18 ноября. Именно в эту дату в 1723 году на заводе, стоявшем на территории современной Плотинки, прошел пробный пуск ковочных молотов.

Долгое время торжества проходили лишь в круглые даты. Так, 18 ноября 1973 года свердловчане отметили 250-летие города. В 1987-м праздник решено было сделать ежегодным. Тогда же его перенесли на середину августа, так как летом отмечать все-таки комфортнее. Ну а теперь главные торжества будут проходить еще раньше - в первую субботу августа.