В Железнодорожном районе Екатеринбурге закрыли кафе «Шампурико»

Кафе закрыли на 30 суток. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили деятельность кафе «Шампурико». Заведение на улице Техническая, 63 признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

– Загрузка продуктов происходила через «чистую зону», где размещена моечная зона, распаковка мясных изделий, маринованных продуктов, рыбы осуществлялось на одном производственном столе, а также не обеспечено соблюдение работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Суд приостановил деятельность заведения на 30 суток. Приставы, выехав на место, опечатали входные группы. Предпринимателя также предупредили об ответственности, если он решит возобновить работу кафе.