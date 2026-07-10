В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты трех трамваев: схема

Схемы маршрутов изменятся с 1 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Екатеринбурга опубликовала на Госзакупках брутто-контракты на трамвайные маршруты №12, 16 и 23, которые изменятся уже с 1 августа.

Трамвай №12: Дворец Спорта – Посадская – Куйбышева – Московская – ТЦ «Алатырь» – Площадь Коммунаров – Шейнкмана – Папанина – Бориса Ельцина – Управление дороги – Железнодорожный вокзал – Пионерская – Кондукторская – Учителей – Советская – Блюхера – Мира – ТК «Современник» – Студенческая – Сахалинская – Шарташ.

В обратном направлении середина маршрута меняется: Шарташ – Сахалинская – Студенческая – ТК «Современник» – Мира – Блюхера – Советская – Учителей – Кондукторская – Пионерская – Челюскинцев – Протезно-ортопедическое предприятие – Шевченко – Шарташская – Гостиница «Исеть» – Дом Кино – Дом Художника – Белинского – Цирк – Радищева – Московская – Куйбышева – Посадская – Дворец Спорта.

Схема маршрута №12. Фото: Госзакупки

Трамвай №16: Академика Парина – Проспект Академика Сахарова – Павла Шаманова – Краснолесья – Академика Вонсовского – Горбольница №6 – Академика Бардина – Волгоградская – ТЦ «Буревестник» – Белореченская – Гурзуфская – Юго-Западная – Московская – ТЦ «Алатырь» – Площадь Коммунаров – Площадь 1905 года – Театр Музыкальной комедии – Оперный театр – Бажова – Восточная – УрФУ – Гагарина – Профессорская– Комсомольская – Каменные палатки – Новгородцевой – Сиреневый бульвар – 40 лет ВЛКСМ. В обратном направлении после остановки Площадь Коммунаров добавляется станция Сакко и Ванцетти.

Схема маршрута №16. Фото: Госзакупки

Трамвай №23: 40 лет ВЛКСМ – Сиреневый бульвар – Новгородцевой – Каменные палатки – Комсомольская – Профессорская – Гагарина – УрФУ – Первомайская – Блюхера – Советская – Учителей – Кондукторская – Пионерская – Железнодорожный вокзал – Управление дороги – Бориса Ельцина– Папанина – Шейнкмана – Дворец Молодежи – Верх-Исетский бульвар – Крылова – Кирова – ВИЗ. В обратном направлении после остановки ВИЗ добавляется станция Слесарей.