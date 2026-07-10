В Екатеринбурге на День города пройдет более 30 мероприятий

В этом году День города отметят 1 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии администрации, посвященной подготовке к празднованию Дня города, утвердил перечень мероприятий. Более 30 событий пройдут в Екатеринбурге с 28 по 22 августа.

Напомним, что в апреле депутаты гордумы одобрили перенос празднования Дня города с третьей субботы августа на первую. В этом году праздник состоится 1 августа.

Откроет череду мероприятий «Кубок Екатеринбурга 2026» по парусному спорту в дисциплине «Матчевые гонки». Соревнования пройдут с 28 июля по 2 августа. А 31 июля в Историческом сквере пройдет концерт Уральского государственного русского оркестра.

Празднование Дня города традиционно начнется с возложения цветов к памятнику основателям города – Татищева и де Геннину. После в Историческом сквере пройдет открытие, городская свадьба и фестиваль духовых оркестров. Вечером жителей и гостей города ждет шоу «Мисс Екатеринбург» и гала-концерт. На сцене выступят «Урфин Джюс», Настя Полева, Сергей Бобунец и другие исполнители. Завершится День города праздничным фейерверком на Городском пруду.

Также в спортивном квартале «Архангел Михаил» пройдет фестиваль «Энергия РМК», а на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа разместится проект «Лето с МТС». В парке Маяковского пройдет джазовый фестиваль «Послушайте», а с 1 по 8 августа в музеях и Литературном квартале пройдет фестиваль «Уральский променад».