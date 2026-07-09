Три свердловские семьи получили по 5 млн рублей за победу в конкурсе

Семьи-победители получили сертификаты по 5 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Три семьи из Свердловской области стали победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное», финал которого состоялся 8 июля. В качестве выигрыша они получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

- Семейные команды формировались из четырех и более человек, представляющих три и более поколения. Победителями конкурса от Свердловской области стали семьи: Даренских, Дегтяревых, Ильиных, Смертиных; Ханжиных и Харловых; Анисимовых и Дубасовых, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

В финале семьи прошли 10 командных испытаний. Участников ждали как интеллектуальные и творческие, так и практические задачи. Кроме того, для финалистов были организованны семейные путешествия.

Отмечается, что всего в конкурсе приняли участие свыше 196 тысяч семей, из которых 60 стали победителями.