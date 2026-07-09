Свердловские школьники представили пять проектов на ИННОПРОМе

Одной из разработок стала система применения беспилотников для работы служб спасения. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские школьники представили пять инновационных проектов во время презентации, которая прошла 9 июля на ИННОПРОМе.

- Были представлены разработки в сфере медицины, сельского хозяйства, промышленной безопасности, энергетики и цифровых технологий, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Так, одной из разработок стал бот обратной связи «ЧаВошка», который помогает в обучении сотрудников и во взаимодействии с клиентами. Отмечается, что проект уже используется на производстве. Только за первый год работы бот помог сэкономить сотни часов и свыше полумиллиона рублей.

Также школьники представили прибор для мониторинга вибрационного состояния энергетического оборудования. Он уже прошел первые испытания и сейчас дорабатывается.

Среди других проектов оказались технология применения беспилотников для работы служб спасения, система создания синхронно созревающих сортов томатов для роботизированной уборки и разработка биорезорбируемой субстанции на основе хитозана для лечения переломов трубчатых костей.