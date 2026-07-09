В Свердловском онкодиспансере заработал кабинет для отработки навыков медсестер

За первый месяц работы кабинета свои навыки отработали больше 100 медиков. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Свердловском областном онкодиспансере открылся кабинет, где средний медицинский персонал сможет отрабатывать свои навыки. Новое пространство оборудовали манекенами-тренажерами и другим инвентарем.

- Теперь молодые медики за считанные дни осваивают практическую часть работы, а их опытные коллеги оттачивают навыки до совершенства, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что за первый месяц работы кабинета свои умения отработали уже больше 100 медиков.

- Сценарии могут имитировать экстренные ситуации, подготавливая медиков к реальным вызовам, с которыми рано или поздно они столкнутся на практике, - пояснила главная медсестра онкодиспансера Анна Салоутина.

Благодаря занятиям в новом пространстве начинающие и более опытные врачи могут отработать навыки бесконтактной перевязки, которая проводится лишь стерильными инструментами, обработки стомы и ухода за ней, а также ряд других важных процедур.