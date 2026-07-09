Байеры из семи стран соберутся на выставке ювелирного искусства в Екатеринбурге

В мероприятии примут участие порядка 40 российских брендов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 15 и 16 июля 2026 года пройдет выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани». Закрытое мероприятие соберет порядка 40 российских брендов и байеров из семи стран мира.

- Свое участие подтвердили байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Организатором выставки-форума, совместно с региональным правительством, является Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства. Его директор Валерий Пиличев рассказал, что многие из байеров приезжают на мероприятие не в первый раз.

- Это закупщики, заинтересованные в расширении ассортимента магазинов, с высокой готовностью к заключению контрактов. В прошлом году было подписано около 50 контрактов на поставку продукции, - рассказал глава фонда.

Отмечается, что выставка-форум «Тонкие грани» пройдет в Екатеринбурге уже во второй раз.