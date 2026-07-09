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НовостиОбщество9 июля 2026 12:54

На трассе М-5 «Урал» рядом с Екатеринбургом досрочно открыли путепровод

На подъезде к Екатеринбургу запустили движение по путепроводу
Екатерина ГАПОН
Путепровод на трассе М-5 «Урал» открыли раньше срока. Фото: Уралуправтодор

Путепровод на трассе М-5 «Урал» открыли раньше срока. Фото: Уралуправтодор

На 157-м километре подъезда к Екатеринбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» запустили движение по путепроводу. Планировалось, что работы завершат в ноябре 2026 года, однако движение удалось открыть со значительным опережением сроков.

– Движение на данном участке было временно ограничено с осени прошлого года, в связи с чем водителям приходилось использовать объездные маршруты через разворотные петли на 146-м в направлении Екатеринбурга и 171-м в направлении Челябинска километрах трассы, – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Почти за год специалисты во время ремонта путепровода заменили шесть балок длиной 21 метр, устроили новую проезжую часть площадью 2,5 тысячи квадратных метров, восстановили деформационные швы и установили новые барьерные ограждения. Над ремонтом трудились 16 единиц дорожной техники и 20 специалистов.