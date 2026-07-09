Детская железная дорога в Екатеринбурге отмечает день рождения и приглашает гостей на праздник

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги) сегодня исполнилось 66 лет.

Регулярное движение поездов по малой магистрали в Екатеринбурге было открыто 9 июля 1960 года. После масштабной реконструкции в 2017 году ДЖД на площадке ЦПКиО им. Маяковского смогла работать круглогодично (единственная из всех детских железных дорог России). В новом здании под одной крышей объединили кабинеты для занятий и вокзал ст. Екатеринбург-Детский. Построили локомотивно-вагонное депо, эстакаду, модернизировали инфраструктуру. В 2018 году на базе ДЖД открылся детский технопарк «Кванториум».

В течение 66 лет детская железная дорога в парке Маяковского является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Продолжительность поездки по маршруту длиной 3,1 км составляет около получаса. Также на базе малой магистрали действует Музей узкоколейного железнодорожного транспорта.

В честь дня рождения ДЖД подготовила увлекательную программу. В субботу 11 июля на ст. Екатеринбург-Детский с 13 до 17 часов детей и взрослых ждет шоу-программа и творческие мастер-классы, танцевальная вечеринка и тематические фотозоны. В 14:12, 15:16, 16:20 и 17:24 состоятся праздничные рейсы с аниматорами.

А весь июль по пятницам будет курсировать «Поезд дружбы народов» – совместный проект СвЖД и библиотеки им. В.Г. Белинского в честь Года единства народов России. Пассажиры смогут принять участие в викторине «Узнай свою родину!». Первый тематический рейс отправится 10 июля в 12:04.

Сегодня Свердловская ДЖД – центр дополнительного обучения и профориентации школьников. Учебный процесс организован в формате модульной программы допобразования «Кампус роста». Она обеспечивает постепенное погружение в специфику отрасли, позволяет развивать профессиональные компетенции и инженерное мышление. В течение учебного года занятия проходят в классах ДЖД и на основной площадке в парке Маяковского. Во время летней практики на малой магистрали ребята пробуют себя в таких профессиях, как помощник и машинист тепловоза, дежурный по станции, монтер пути, осмотрщик вагонов, дежурный по вокзалу и другие. С 2025 года добавился уникальный учебный курс «Паровозное дело».

В настоящее время на ДЖД занимаются более 700 детей в возрасте от 11 до 18 лет. За годы работы малая магистраль выпустила свыше 35 тысяч юных железнодорожников, большинство из которых потом связали свою жизнь с транспортной сферой.