В Асбесте завели дело на директора фирмы, месяцами не выдававшего зарплату

Задолженность по зарплате превысила 448 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте сотрудник ООО «Гранд Коттедж» месяцами не получал зарплату. Нарушение выявили в ходе проверки сотрудники прокуратуры. Они установили, что задолженность размером свыше 448 тысяч рублей образовалась в период с июня 2025 года по февраль 2026-го.

- В целях восстановления нарушенных прав работника прокуратура направила материалы в порядке пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям директора организации, - пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

После рассмотрения материалов в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат».

Сейчас ведется расследование. Отмечается, что оно, как и фактическое восстановление прав сотрудника организации, находится на контроле прокуратуры.