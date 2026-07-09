В Екатеринбурге пройдет музыкальный вечер в поддержку поэта Юрия Казарина

Мероприятие в поддержку Юрия Казарина пройдет 24 июля в креативном кластере «Л52». Фото: Максим Субботин

В Екатеринбурге 25 июля в 19:00 пройдет музыкально-поэтический вечер в поддержку Юрия Казарина – поэта, доктора наук, профессора УрФУ, автора 11 книг и лауреата множества премий.

Поэт и филолог Юрий Казарин тяжело болен. В креативном кластере «Л52» пройдет бесплатный вечер, цель которого – собрать средства на лечение. На месте можно будет приобрести сборник «Призрак речи», уникальные картины или просто перевести любую сумму.

– Важной частью вечера станет живой диалог Казарина с главредом портала «Культура Екатеринбурга» Еленой Азановой о том, что значит «думать стихи», о снах с Пушкиным и Довлатовым и о главной теме поэзии — невыразимом, – сообщают организаторы.

Кроме того, в исполнении оперной певицы Екатерины Лахтиной прозвучат песни на стихи Казарина, артисты из Екатеринбурга прочитают тексты, а художники покажут картины по мотивам его произведений.