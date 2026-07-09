В Екатеринбурге «связиста» будут судить за хищение 12,5 млн у пенсионеров

Парень сначала был «связистом» мошенников, а затем стал их курьером Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстанет 21-летний «связист» мошенников, которого обвиняют в хищении больше 12,5 миллиона рублей у пенсионеров. Как сообщает следствие, к группе аферистов мужчина присоединился в августе 2025 года.

- Получив абонентский терминал пропуска трафика, сим-карты, а также маршрутизатор и антенны, обвиняемый собирал и устанавливал GoIp-шлюз и включал программы дистанционного управления им, заменял сим-карты и сообщал об их установке в конкретный слот, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, по указанию «технических специалистов», обвиняемый несколько раз переезжал для обеспечения конспирации.

Участники банды звонили пенсионерам и сообщали им ложную информацию о том, что их родственники попали в ДТП и теперь им требуется помощь. Были и сценарии с якобы попыткой хищения денег: чтобы не потерять средства, пожилым гражданам требовалось перевести их на «безопасный счет». Способы обмана мошенники выбирали разные.

В ноябре 2025 года правоохранители нашли у «связиста» GoIp-шлюз, маршрутизатор и антенны, а также больше 1,6 тысячи сим-карт. Все это у парня изъяли.

С ноября обвиняемый сменил «должность» и стал курьером мошенников. Так, в период с августа по ноябрь он похитил свыше 12,5 миллиона рублей у 15 пенсионеров.

Теперь его обвиняют по части 3 статьи 274.3 УК РФ «Незаконное обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, организованной группой» и по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах».

- В ходе предварительного следствия на денежные средства обвиняемого, а также на его имущество наложен арест. Материалы в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении парня направили в Ленинский районный суд на рассмотрение.