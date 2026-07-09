Перевозки контейнеров на СвЖД составили более 207 тыс. ДФЭ в январе – июне

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе – июне 2026 года на Свердловской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 207,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ* (TEU), что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 113,8 тыс. ДФЭ (-10,8%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 153,7 тыс. ДФЭ (-14,8%). В том числе:

- химикаты и сода – 60,1 тыс. ДФЭ (-5,1% к уровню января – июня 2025 года);

- химические и минеральные удобрения – 15,4 тыс. (-22,7%);

- лесные грузы – 12,5 тыс. (-32,2%);

- нефть и нефтепродукты – 11,7 тыс. (-27,1%);

- бумага – 8,9 тыс. (-34,2%);

- зерно – 8,3 тыс. (+21,7%);

- черные металлы – 7,7 тыс. (-33,4%);

- цветные металлы – 7,5 тыс. (-17,5%);

- огнеупоры – 5,5 тыс. (+33,5%);

- строительные грузы – 5,1 тыс. (-17,1%);

- продовольственные товары – 3,5 тыс. (-14%);

- метизы – 3 тыс. (+18,7%);

- продукты перемола – 2,2 тыс. (-24,1%).

Всего в контейнерах перевезено 2,9 млн тонн грузов (-12,6%).

В июне 2026 года на СвЖД во всех видах сообщения перевезено 33,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (-1,2%).

В январе – июне 2026 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 3 млн 921 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,5 млн ДФЭ (-2%), в импортном – 992,8 тыс. ДФЭ (+20,7%), в экспортном – 878,8 тыс. ДФЭ (-1,9%), в транзитном – 580 тыс. ДФЭ (+3,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2 млн 841,6 тыс. ДФЭ (+5,9%), в том числе в импортном сообщении – 890 тыс. ДФЭ (+21,3%), в экспортном – 831,3 тыс. ДФЭ (-1,6%), в транзитном – 481,7 тыс. ДФЭ. Всего в контейнерах перевезено 40,8 млн тонн грузов (+1,7%).

В июне 2026 года во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, по сети РЖД перевезено 671,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+13,4%).

* ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.