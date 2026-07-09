Врачи смогли восстановить свердловчанке чувствительность в руке после травмы

Свердловчанка продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге врачи смогли восстановить свердловчанке чувствительность в руке после тяжелой травмы. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области. Как рассказала пострадавшая Наталья Куевда, все произошло в Индии, куда она отправилась на ретрит. Там она занималась йогой вместе с подругами, после чего пошла купаться в океан.

– Я зашла в воду и не успела заметить, как за спиной поднялась огромная волна, которая захлестнула меня, резко подняла вверх и с большой силой ударила о дно. После удара я почувствовала острую боль в лопатке и плече, а левая рука стала полностью неподвижной, – делится Наталья.

Обследование выявило повреждение левого плечевого нервного сплетения. Чтобы восстановить функциональность руки, ей провели операцию по трансплантации нервной ткани. После вмешательства она прошла два курса реабилитации, но рука двигаться так и не начала. В поликлинике ей предложили пройти восстановительный курс в Центральной городской клинической больнице №6 Екатеринбурга.

Благодаря курсу электростимуляции мышц, комплексу упражнений и пневмокомпрессии пациентка наконец-то почувствовала улучшение. У Натальи уменьшился болевой синдром и появилась маленькая свобода действий в руке.