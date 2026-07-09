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НовостиОбщество9 июля 2026 11:52

В Екатеринбурге мать через суд лишила отца погибшего бойца СВО всех выплат

Суд помог екатеринбурженке получить выплаты за погибшего на СВО сына
Никита ПРИХОДЬКО
Суд встал на сторону матери погибшего бойца СВО и лишил его отца всех выплат

Суд встал на сторону матери погибшего бойца СВО и лишил его отца всех выплат

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд встал на сторону матери, которая хотела лишить отца погибшего на СВО сына всех выплат. Дело в том, что мужчина много лет не занимался воспитанием ребенка и уклонялся от выполнения родительских обязанностей.

- Родители погибшего в браке не состояли. Истец настаивала, что отец не принимал участия в жизни сына с момента его рождения: не интересовался его успехами в учебе, не поздравлял с праздниками, не посещал учебные заведения и не поддерживал с ним эмоциональной связи, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отец возразил, заявив, что виделся с ребенком. Однако происходило это не чаще двух раз в год с тех пор, как мальчику исполнилось 8-9 лет. При этом доказательств того, что участвовал в жизни ребенка, мужчина предоставить не смог.

Кроме того, в 1989 году отца обязали платить алименты, однако он прекратил перечислять средства в декабре 1995 года. Опровергнуть этот факт в суде он так же не смог.

Мужчина утверждал, что он может претендовать на выплаты за погибшего сына, поскольку не был лишен родительских прав. Однако суд с этим не согласился, отметив, что мера предоставляется только родителям, участвовавшим в воспитании погибшего.

Таким образом, отца лишили всех выплат. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.