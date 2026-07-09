В Екатеринбурге мать через суд лишила отца погибшего бойца СВО всех выплат

Суд встал на сторону матери погибшего бойца СВО и лишил его отца всех выплат Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд встал на сторону матери, которая хотела лишить отца погибшего на СВО сына всех выплат. Дело в том, что мужчина много лет не занимался воспитанием ребенка и уклонялся от выполнения родительских обязанностей.

- Родители погибшего в браке не состояли. Истец настаивала, что отец не принимал участия в жизни сына с момента его рождения: не интересовался его успехами в учебе, не поздравлял с праздниками, не посещал учебные заведения и не поддерживал с ним эмоциональной связи, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отец возразил, заявив, что виделся с ребенком. Однако происходило это не чаще двух раз в год с тех пор, как мальчику исполнилось 8-9 лет. При этом доказательств того, что участвовал в жизни ребенка, мужчина предоставить не смог.

Кроме того, в 1989 году отца обязали платить алименты, однако он прекратил перечислять средства в декабре 1995 года. Опровергнуть этот факт в суде он так же не смог.

Мужчина утверждал, что он может претендовать на выплаты за погибшего сына, поскольку не был лишен родительских прав. Однако суд с этим не согласился, отметив, что мера предоставляется только родителям, участвовавшим в воспитании погибшего.

Таким образом, отца лишили всех выплат. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.