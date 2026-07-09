В Свердловской области вновь ожидаются ливни Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 10 июля ожидаются сильные дожди и град. Спасатели призывают местных жителей соблюдать меры безопасности.

В ГУ МЧС России по Свердловской области настоятельно рекомендуют отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов напоминают проверить ливневую канализацию.

– Владельцам автомобилей: не заезжайте в подтопленные участки. При сильном дожде плавно остановитесь на обочине, включите «аварийку» и переждите непогоду в машине, – сообщают в ведомстве.

По данным Уральского гидрометцентра, помимо дождей и града в Свердловской области будет облачно и возможны грозы. Также при грозе вероятны порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура ночью 16-21 градус, днем до 30 градусов. В Екатеринбурге ночью сильный дождь, 20 градусов, днем дождь и гроза, 27 градусов.