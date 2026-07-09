В Екатеринбурге дочь директора школы, умершего после совещания, подала в суд

Судебное заседание назначили на 22 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд рассмотрит иск дочери директора школы, умершего после совещания. Трагедия произошла в ноябре 2025 года. Главу учреждения вызывали на рабочее совещание, чтобы обсудить изъятие помещения школьной библиотеки.

- В ходе совещания, как утверждается в иске, из-за сильного психоэмоционального давления со стороны представителей администрации у директора развился геморрагический инсульт. После длительного лечения женщина скончалась, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Государственная инспекция труда решила, что инцидент не может квалифицироваться как несчастный случай на производстве. В качестве обоснования ведомство указало на то, что ухудшение состояния здоровья женщины – это следствие хронического заболевания, а не работы в школе.

Однако дочь директора с этим не согласилась. По ее словам, причиной инсульта стал сильный стресс на совещании. В иске женщина отметила, что нервное состояние погибшей заметили и свидетели, однако этот факт сотрудники инспекции проигнорировали.

- В заявлении подчеркивается, что инспектор также не учел правовую позицию Верховного Суда РФ, согласно которой наличие хронического заболевания не исключает производственного характера травмы, если вред здоровью спровоцирован действиями работодателя, - отметили в облсуде.

Дочь погибшей требует признать случившееся несчастным случаем на производстве. Также женщина отмечает, что из-за неверной квалификации произошедшего семья не может получить положенные компенсации. Судебное заседание назначили на 22 июля.