Директор уральской школы, в которой насиловали детей, добилась реабилитации

Она также получила солидную компенсацию Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший директор уральской школы № 124, в которой насиловали детей, добилась реабилитации. Наталья Поддубная руководила учреждением на Елизавете. Там воспитанники насиловали малолетних мальчиков. Трое извергов получили по 7 и 9 лет колонии.

Бывшей директрисе вменяли халатность и приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Но позже приговор отменили, а потом уголовное дело было прекращено за не причастностью.

– В пользу Натальи Поддубной взыскано более 500 тысяч рублей, без учета компенсации морального вреда, – отметила адвокат Юлия Лаптева.

Ранее в СКР и прокуратуре заявлили, что Наталья Поддубная знала о преступлениях, которые совершали подростки, но не предприняла никаких мер, чтобы помочь пострадавшим – лишь устраивала собрания с учениками у себя в кабинете, где говорила о недопустимости подобных ситуаций

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