В Екатеринбурге один из старейших монастырей отмечает именины

Тысячи православных верующих собрались у Ново-Тихвинского женского монастыря. Фото: Фонд святой Екатерины

9 июля Ново-Тихвинский женский монастырь отмечает именины. Более тысячи православных верующих собрались, чтобы встретить день Тихвинской иконы Божьей Матери. С момента возрождения монастырь стал одним из самых намоленных мест на Урале.

– Праздничный день начался с богослужения в храме Александра Невского. Литургию в храме возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Серовский и Краснотурьинский Феогност, – сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Также в богослужениях приняли участие епископы Каменский и Камышловский Мефодий, Троицкий и Южноуральский Павел, Алапаевский и Ирбитский Сергий, Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, а также еписокп Великолукский и Невельский Варнава.

После божественной литургии прошел крестный ход с чтимым списком иконы Тихвинской Божьей матери. Он доступен для прихожан только один раз в году – 9 июля. Его доставили в Екатеринбург в 2008 году, а сам монастырь ведет свою историю возрождения с 1994 года.