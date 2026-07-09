На Урале 15-летнего подростка обвинили в диверсии на железной дороге

Сейчас парень заключен под стражу. Фото: Следственный комитет России

В Свердловской области 15-летнему подростку предъявили обвинения в совершении диверсии на железной дороге. Как установило следствие, в конце июня 2026 года парень связался в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины.

Пообещав денежное вознаграждение, он убедил подростка поджечь два релейных шкафа на перегоне станций «Подволошная – Первоуральск».

Подростка, поджегшего релейные шкафы, отправили в СИЗО. Видео: Следственный комитет России

– Купил все необходимое, затем куратор сказал подойти и поджечь обе двери шкафа, – рассказал подросток.

Парня задержали сразу после совершения преступления.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России подростку предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия».

– Следователями СК на транспорте во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и УТ МВД России по Уральскому федеральному округу проведены обыски, допросы, назначен комплекс судебных экспертиз, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд избрал парню меру пресечения в виде заключения под стражу.