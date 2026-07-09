Уральский турбинный завод при поддержке банка внедрит технологии на базе генеративного ИИ

Фото: пресс-служба Сбербанка

На Уральском турбинном заводе готовятся к новому этапу цифровизации. Сбер и одно из ведущих предприятий энергетического машиностроения России договорились о сотрудничестве для внедрения решений на базе генеративного искусственного интеллекта. Соглашение на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор АО «Уральский турбинный завод» Дмитрий Изотин.

Партнёры займутся развитием цифровых решений и технологий генеративного ИИ для промышленности. В планах — разработка инструментов на базе GigaChat, которые помогут совершенствовать производственные и бизнес-процессы.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- Уральский турбинный завод почти девять десятилетий вносит вклад в развитие энергетического машиностроения и промышленности Урала и России. При этом завод не стоит на месте, а интегрирует передовые инструменты и ищет новые возможности для повышения эффективности. Сбер как технологический партнёр поможет предприятию встроить современные цифровые инструменты так, чтобы они работали на результат.

Дмитрий Изотин, генеральный директор АО «Уральский турбинный завод»:

- Мы давно идем по пути цифровизации, внедрения элементов искусственного интеллекта и во многом являемся в этом направлении первыми среди энергомашиностроительных предприятий. Объединение компетенций со Сбером — безусловно, даст дополнительный мощный импульс нашему развитию. При этом речь идет не о годах, ближайшие результаты внедрения мы надеемся увидеть уже в этом году. ИИ станет полноценным участником наших рабочих процессов, откроет новые возможности для повышения эффективности, сокращения сроков изготовления продукции, что является для нас первоочередной задачей.