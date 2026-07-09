Врач Прокофьев назвал главных «убийц иммунитета» в продуктах

Врач объяснил, чем опасны трансжиры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ежедневное употребление в пищу продуктов с трансжирами увеличивает риск развития онкологии, нарушений обмена веществ, атеросклероза и убивает иммунитет. Такое мнение высказал врач Денис Прокопьев в разговоре с изданием «Абзац».

Специалист рассказал, что трансжиры используют в продуктах, чтобы удешевить производство. Их воздействие на организм катастрофично, так как они являются канцерогенами.

- Они могут содержаться абсолютно везде, за исключением свежих овощей и фруктов, - говорит Денис Прокопьев.

Употребление продуктов с трансжирами ведет к системным сбоям в обмене веществ и нарушении работы основным систем организма, включая желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему.

По мнению врача, прежде всего, нужно отказаться от колбас, сосисок, обработанных сыров и творожков.