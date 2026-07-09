Студенты со всей России проходят научную практику на Ямале

Студенты разных направлений проходят практику на Ямале Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года 108 студентов из 13 российских вузов прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ для прохождения научной практики. Об этом сообщает «Ямал 1».

В регионе сейчас проходят практику студенты из Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Сургута и других городов.

Так, к примеру, студенты из МГУ занимаются исследованием гидрологии реки Сеяхи, биология из Донецка - оценивают состояние деревьев и лесных экосистем Надыма, Салехарда и Лабытнанги.

Скоро в регион прибудут для прохождения практики геологи, географы, строители и экологи.