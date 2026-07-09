Июнь в Нижнем Тагиле стал самым дождливым за всю историю наблюдений

Дожди в Нижнем Тагиле идут почти каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал в Нижнем Тагиле самым дождливым за последние 90 лет, то есть за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

В уральском городе за месяц выпало 302 миллиметра осадков, что в 3,6 раза превышает климатическую норму, по средней температуре превышение составляет 1 градус.

Также в июне в Нижнем Тагиле зафиксирована высокая грозовая активность - грозы фиксировали до 16 дней вместе привычных 6 дней. Норма по туманам из-за высокого уровня влажности превышена в 3 раза.

Дождливый июнь в Свердловской области спровоцировал паводок - в ряде населенных пунктов затопило сотни домов. В июле дожди продолжились.