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НовостиОбщество9 июля 2026 7:09

Июнь в Нижнем Тагиле стал самым дождливым за всю историю наблюдений

За месяц осадки в Нижнем Тагиле в 3,6 раза превысили норму
Лев ИСТОМИН
Дожди в Нижнем Тагиле идут почти каждый день

Дожди в Нижнем Тагиле идут почти каждый день

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал в Нижнем Тагиле самым дождливым за последние 90 лет, то есть за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

В уральском городе за месяц выпало 302 миллиметра осадков, что в 3,6 раза превышает климатическую норму, по средней температуре превышение составляет 1 градус.

Также в июне в Нижнем Тагиле зафиксирована высокая грозовая активность - грозы фиксировали до 16 дней вместе привычных 6 дней. Норма по туманам из-за высокого уровня влажности превышена в 3 раза.

Дождливый июнь в Свердловской области спровоцировал паводок - в ряде населенных пунктов затопило сотни домов. В июле дожди продолжились.