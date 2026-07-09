В Ирбите затопило более 160 приусадебных участков

Динамика подъема воды в реке снизилась. Фото: глава Ирбита Николай Юдин

В Ирбите в зоне подтопления находятся 166 приусадебных участков. Также затоплены дороги на 11 улицах, подъездные пути и мост на улице Орджоникидзе. По данным департамента информационной политики Свердловской области, уровень воды в реке Ница поднялся на 7 сантиметров и составил 727 сантиметров.

– В течение дня спасателями выполнено 11 заявок, оказана адресная помощь в различных жизненных ситуациях, в том числе проведена эвакуация двух человек в пункт временного размещения. Таким образом, на данный момент в ПВР у нас размещены 13 человек, в том числе 6 детей, – рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

Градоначальник рассказал, что вечером 8 июля Ирбит посетил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Они оценили и проанализировали уже принятые меры по обеспечению безопасности граждан. Александр Кудрявцев отметил, что на уровне региона все шаги для стабилизации ситуации уже приняты.