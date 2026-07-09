В Свердловской области за год зарплаты подросли на 9,2%

В Свердловской области растут зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За год зарплаты в Свердловской области выросли на 9,2% до средней отметки в 92 870 рублей. Реальные доходы населения выросли на 2,2%. В крупных компаниях средний заработок подрос до 101 664 рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные Свердловскстата.

Быстрее всего растет заработок в сфере IT и связи - в 1,8 раза быстрее, чем в среднем у остальных.

Также ощутимо вырос доход у специалистов в сферах: машиностроение, металлургия, производство компьютеров и электроники, добыча полезных ископаемых, монтаж и ремонт оборудования.