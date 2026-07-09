В Кузбассе избили девушку за 15 тысяч рублей: видео слили в Сеть

Полиция задержала мучителей девушки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области вынесли приговор двум молодым людям, которые за 15 тысяч рублей избили девушку, издевались над ней, после чего выложили видео с нападением в Сеть. Об этом сообщает портал СiбДепо.

Как установило следствие, мужчина нашел в интернете объявление, в котором за деньги предлагалось подкараулить жертву в безлюдном месте, избить ее, а видео - опубликовать в Сети.

Мужчина уговорил друга помочь ему, после чего задание было выполнено. Позже парочку нашли, они признавали вину лишь частично, но от ответственности это их не спасло - один получил 6 лет колонии строгого режима, второй - пять с половиной лет условно. Также оба заплатили штраф по 7,5 тысячи рублей.